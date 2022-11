“Me l’hanno detto in confessionale” Patrizia Rossetti | la notizia e la richiesta al GF Vip 7

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) Nella nuova puntata del GF Vip 7 è uscita Pamela Prati e a finire al televoto sono stati Charlie Gnocchi,, George Ciupilan e Wilma Goich. Puntata ‘piena’ di sorprese, lacrime e colpi di scena, quella di giovedì 10 novembre. Ma come spesso accade il ‘dopo diretta’ non è stato da meno. E in parte c’entra anche la regina delle televendite, che come scrive il sito Biccy finito il collegamento con lo studio è stata chiamata indove ha ricevuto notizie importanti dagli autori. Notizie che ha poi riportato in parte a due sue coinquiline, ossia Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Leggi anche: “Non può averlo fatto”. GF Vip 7, bufera su: la scena choc nella casa, lain ...