LIVE F1 | GP Brasile 2022 in DIRETTA | la pista si asciuga e le Ferrari rischiano grosso! Leclerc e Sainz di poco in Q2

(Di venerdì 11 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.24 Ora tutto pronto per la Q2, con i piloti che inizierannomente con le gomme da asciutto 20.22 Le Rosse hanno rischiato davvero troppo. Ai box poca decisione nel montare le gomme e i due piloti hanno avuto un solo vero e proprio giro per tentare di qualificarsi… 20.20 Lesi salvano davvero per un soffio! 1 Lando NORRIS McLaren1:13.106 2 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.297 2 3 Fernando ALONSO Alpine+0.436 2 4 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.491 2 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.507 2 6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.519 2 7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.848 3 8 Alexander ALBON Williams+1.218 2 9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.265 2 10 Lance STROLL Aston Martin+1.292 2 11 George RUSSELL Mercedes+1.321 212 Charles...

Buonasera cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla diretta testuale delle Qualifiche del Gran Premio di Città del2022, 21esima tappa del campionato mondiale di Formula 1. Le qualifiche cominceranno alle 20 19.30 - Questa la situazione sul rettilineo del traguardo, al momento la pioggia è leggera. 19.25 - Si preannuncia una tiratissima lotta per la pole position tra Red Bull, Ferrari e Mercedes, con distacchi minimi tra i top team anche grazie ad un layout breve e poco selettivo in caso di pista. Dopo il GP del Messico, la Formula 1 fa tappa in Brasile per la penultima gara stagionale. Il Gran Premio carioca è stato sempre presente. F1 - Le qualifiche del GP Brasile in DIRETTA SCRITTA, penultimo round del Mondiale di Formula 1 2022. È battaglia serrata tra Red Bull, Ferrari e Mercedes.