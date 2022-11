L' intelligence di Kyiv si chiede | cosa vuole Putin dopo il ritiro da Kherson?

By AMLCorrespondent THE TRIAL has got underway in France of a Ukrainian fraudster accused of ... All the accused were detained after aprosecutor concluded that he may have faked his ...I paramilitari russi minacciano le elezioni negli Usa Intanto il vice capo dell'... 'Sappiamo che sono già stati fatti accordi', ha dichiarato Skibitskiy rilanciato daIndependent. A ...