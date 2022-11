Kevin Magnussen conquista la Pole Position in Brasile | disastro Ferrari

(Di venerdì 11 novembre 2022)che è stato richiamato in squadra per questa stagione dopo l’espulsione del pilota russo Nikita Mazepin, è arrivato al primo posto quando una bandiera rossa in una oscura Q3 ha visto peggiorare le condizioni. Ciò ha significato che nessuno si poteva migliorare negli ultimi minuti delle qualifiche e la squadra americana si è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP: Bottaslanella Sprint Qualifying, rimonta di Hamilton Congelati musi, sospensioni e freni in Formula 1: che succede ora? Valtteri Bottas inal Nurburgring: doppietta Mercedes al GP Eifel F1 GP Portogallo F1: numero spettatori in tribuna dimezzato Lewis Hamilton ...

Il nativo di Roskilde ha vantato questa abilità anche in altre occasioni, l'esempio perfetto è dato proprio dal 2021 quando si ritrovò in pista a tempo pieno nell'IMSA WeatherTech SportsCar ...Domani cercherò di attaccare e divertirmi ', raccontadopo la sua pole position in Brasile.Il danese felice per la prima pole della carriera: "Non so cosa dire, è incredibile. Decisiva la scelta di mandarmi in pista per primo". Verstappen: "Tutto può accadere". Russell: "Felice per Kevin" ...SAN PAOLO - E' Kevin Magnussen a prendersi la pole position nel Gran Premio del Brasile, valevole per la penultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota danese, sul circuito di Interlagos, f ...