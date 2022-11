Giorgia Meloni stia attenta alle spine nel fianco del suo governo

Leggi su formiche

(Di venerdì 11 novembre 2022) Per i migranti da 20 giorni in balia delle onde del Mediterraneo non sarebbe cambiato assolutamente niente, ma la disputa tra il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il suo collega francese Gerald Darmanin è un segnale pessimo perché potrebbe indicare che il degrado della politica ha superato di gran lunga il livello di guardia. Da quanto filtra dai due Ministeri degli Interni sembra di capire che il Viminale preferisse la scelta della navigazione marittima con l’approdo dei migranti in un porto francese, mentre il Ministero francese avrebbe preferito che i migranti fossero sbarcati nel porto di Catania e poi fossero trasferiti in aereo in Francia (e una parte anche in Germania) dall’aeroporto di Catania Fontanarossa. La speranza è che queste indiscrezioni siano false o ingigantite e magari artatamente messe in giro dalla disinformazione russa come è possibile. Non sarebbe la ...