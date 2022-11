Empoli Cremonese LIVE 0-0 | gara divertente ma ancora niente gol

(Di venerdì 11 novembre 2022) Al Castellani, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Si parte – Calcio d’inizio al Castellani. 2? Subito avanti l’– Angolo per i toscani, Grassi svetta su tutti ma blocca facilmente Carnesecchi. 6? Più propositivi gli azzurri – La squadra di Zanetti prova diverse sortite in avanti, lacon un po’ di difficoltà riesce a difendersi. 9? Pericolosa la– Discesa di Sernicola sulla destra, bel cross sul quale arriva di testa Buonaiuto. ...

Massimiliano Alvini, allenatore della, ha parlato prima del calcio d'inizio del match contro l': le dichiarazioni Masimiliano Alvini ha parlato a Sky Sport prima di. LE PAROLE - "La partita è seria e complicata, la potrebbe decidere una giocata individuale. L'vincendo col Sassuolo ha fatto un balzo in classifica, ma noi veniamo qui a ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Dionisi. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Ultima gara del 2022 prima della lunga sosta di quasi due mesi. Al Castellani arriva la Cremonese e per l'Empoli la possibilità di chiudere questa prima parte di campionato come meglio non si potesse.