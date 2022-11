Elon Musk paventa lo spettro della bancarotta per Twitter

(Di venerdì 11 novembre 2022) Leggi Anche, inizia l'era: licenziamento per metà dei dipendenti - Al via la class action contro il colosso Leggi Ancheannuncia una stretta sugli account falsi - ...

Licenziamenti anche in Italia Sta arrivando il Black Friday: i nostri consigli per gli acquistiè diventato il nuovo proprietario di Twitter: tutto quello che sta cambiando nel social ...Licenziamenti anche in Italia Sta arrivando il Black Friday: i nostri consigli per gli acquistiè diventato il nuovo proprietario di Twitter: tutto quello che sta cambiando nel social ...Il miliardario ha parlato ai nuovi dipendenti: «Senza significativi ricavi da abbonamento, c'è una buona possibilità che Twitter non sopravviva al rallentamento economico» ...A pochi giorni dall'acquisizione del social network, costato al genio sudafricano ben 44 mld, ora Musk annuncia un quadro economico "disastroso" ...