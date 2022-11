Drag Race Italia | lo showrunner parla di ascolti e della terza stagione ed Enorma Jean spiega perché non è tornata

(Di venerdì 11 novembre 2022) La secondadiè arrivata al suo giro di boa e Dimitri Cocciuti, fra le pagine di TvBlog, ha detto la sua in merito. “Sono contento di come viene percepita questa seconda, c’è grande affetto e stima nei confronti di concorrenti e giudici. Rispetto ad altri programmi,ha una fandom molto appassionata ed esigente”. Ovviamente questa intervista è stata realizzata primamessa in onda del quarto episodio che è stato – sotto molti aspetti – un sonoro disastro. Per la maxi challenge, infatti, le queens rimaste in gara sono state chiamate ad improvvisarsi fattucchiere ed hanno dovuto leggere i tarocchi alle reginepassata edizione. Una sfida oggettivamente troppo ...

Un format di successo mondiale, in cui se ne vedono davvero di tutti i colori: '', lo show creato da ..."Siamo al giro di boa, non c'è spazio per la mediocrità": le parole di Priscilla sono profetiche.Italia 2 , in onda il 10 novembre su Discovery+ con la quarta puntata dal titolo Figlie delle stelle , tira le fila e divide idealmente le concorrenti in concorrenti al top e al bottom. Dati ...La sfida tra le queen si fa sempre più agguerrita. Giudice ospite d'eccezione di questo nuovo appuntamento è Alessandra Celentano ...Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Justin Trudeau, primo ministro canadese super ospite di Canada’s DragRace: Canada vs. the World. Una sorpresa talmente clamorosa dall’avervi chiesto, nella ...