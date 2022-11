Djokovic vola in finale grazie all’aiutino | il VIDEO diventa virale

(Di venerdì 11 novembre 2022)inma è polemica sull’aiutino: ilha fatto il giro del mondo. Ecco che cosa è accaduto durante la semitra il serbo e Tsitsipas. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rolex Paris Masters (@rolexparismasters) PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Novakstavolta fa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Tantissimi gli errori gratuiti in una partita dominata dal britannico chein semifinale e se ... Rafa Nadal alla prima apparizione torinese, contro Novak. Forse perché le condizioni dell'..., finalista a Parigi - Bercy, è attualmente all'ottavo posto. Nono Fritz che sarà protagonista alle ATP Finals di Torino. Sinner scivola al 15° posto della graduatoria, seguito da Berrettini (...Non è la prima volta che Nole Djokovic, l’ex campione del mondo di tennis, è stato interrogato sul contenuto di alcune delle sue bevande . Già la scorsa estate, durante un match di Wimbledon, è stato ...Holger Rune ha battuto Felix Auger-Aliassime col punteggio di 6-4 6-2 e si è portato in finale del master 1000 di Parigi-Bercy dove affronterà Novak Djokovic che ha battuto un buon Stefanos Tsitsipas ...