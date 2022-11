Diana Krall a Padova il 30 aprile 2023

(Di venerdì 11 novembre 2022) C’è un nuovo appuntamento con la grande musica internazionale da segnare in agenda perfarà infatti tappa al Gran Teatro Geox la stella mondiale del jazz! I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12 di domani venerdì 11 novembre su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. Pera parlare è la sua carriera costellata di successi. È l’unica cantante dell’area jazz ad avere visto nove suoi album debuttare in testa alla classifica Billboard Jazz Albums. Ad oggi, i suoi album hanno guadagnato cinque Grammy Awards, dieci Juno Awards e hanno conquistato nove dischi d’oro, tre di platino e sette multi-platinum. Ha venduto oltre 6 milioni di dischi solo negli USA ...

