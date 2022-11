Decreto aiuti 4 | le notizie di oggi Alle 10 la conferenza stampa di Giorgia Meloni

Il consiglio dei ministri ha definito ilquater . Il Governo Meloni ha messo in campo 9 miliardi di euro per misure contro i rincari. Il Btp decennale oggi rende il 4,0% e lo spread Btp ...Il governo ha licenziato ieri sera l'atteso dlquater, un provvedimento che - per usare le parole del premier Giorgia Meloni - ha concentrato 'le risorse a disposizione per aiutare gli italiani ...Il Consiglio dei ministri riunito ieri sera ha approvato un nuovo decreto Aiuti, il quarto: si prevedono misure per aiutare aziende e dipendenti con ...Poco più di 9 miliardi di euro contro il caro energia. Il governo ha licenziato ieri sera l’atteso dl Aiuti quater, un provvedimento che - per usare le parole ...