“Da Datapolis a Sharing City” | conoscenza e condivisione per la crescita economica e sociale

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 11 novembre 2022) Confcommercio Lombardia e Assintel per la Milano Digital Week lunedì 14 novembre Da Expo fino alle Olimpiadi, passando per esempi virtuosi nati sui territori: il ruolo della comunità urbana del Terziario per il futuro delle città al centro dell’appuntamento in Confcommercio Milano (corso Venezia 47, sala Turismo, ore 11) Possono dati e algoritmi generare attrattività, sviluppo del business e inclusività? Sì, a patto che vi sia. Questo il tema che viene sviluppato in “Da”, evento organizzato da Confcommercio Lombardia in collaborazione con Assintel (l’Associazione Confcommercio delle imprese Ict e digitali) in occasione della V edizione della Milano Digital Week. “Le città producono una quantità sempre maggiore di dati che sono informazioni ...