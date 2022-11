Yahoo Finanza

Si terrà lunedì 14 novembre la prossima udienza del processo sul caso di Lavinia Montebove, la bambina di 16 mesinel 2018 nel parcheggio dell'asilo nido che frequentava a Velletri, in provincia di Roma, e oggi in stato vegetativo. In aula nel Tribunale di Velletri saranno sentiti due testi della difesa ...... la bambina di 11 anni che a maggio 2021 è statada un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Azzurra. L'urto fu terribile: lafu sbalzata a diversi metri di distanza ... Bimba investita all'asilo: prossima udienza lunedì, in aula testi difesa A Bergamo. Stavano attraversando la strada in corrispondenza dell’incrocio con le vie Rovelli e Serassi. Pochi metri e un’ora dopo, un secondo incidente. Stavano attraversando la strada in corrisponde ...Stava tornando a casa quando è stato investito. Il piccolo, che ha soltanto 10 anni, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale ...