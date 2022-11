Aumenti e arretrati | ecco tutte le cifre per grado scolastico e anzianità di servizio scarica TABELLA

Il personale scolastico si vedrà corrisposto glie gli, relativi al contratto 2019 - 21, a partire dal mese di dicembre tramite emissione speciale della Ragioneria dello Stato. ...Le dichiarazioni di Ivana Barbacci 'Siamo nella condizione di far partire una parte deglicontrattuali e degligià dai primi di dicembre. La scuola otterrà un ristoro'. Questo è ...È stato firmato tra i sindacati e il ministero dell'Istruzione l'accordo politico per il rinnovo del contratto degli insegnanti 2019-2021. Aumenti e arretrati in arrivo.Buone notizie per prof e personale Ata. A dicembre sotto l'albero arrivano gli aumenti agli stipendi del settore scuola. Ecco le novità ...