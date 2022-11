World Baseball Classic 2023 | chi sono i ‘paisà’ di MLB su cui punterà l’Italia Aspettando la stella Trey Mancini…

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ilsi disputerà dall’8 al 21 marzo. Il prestigioso torneo di, che può essere considerato a tutti gli effetti un Mondiale, tornerà a distanza di ben sei anni dall’ultima edizione vinta dagli USA (il rinvio è stato causato dall’emergenza sanitaria).spera di essere grande protagonista dopo aver ben figurato nelle ultime due edizioni. La nostra Nazionale incomincerà la propria avventura a Taichung in un raggruppamento decisamente ostico. Cuba è una potenza internazionale in questo sport, l’Olanda è l’eterna rivale in campo europeo, Cina Taipei giocherà di fronte al proprio pubblico e ha i mezzi per dire la sua, Panama è un’autentica mina vagante. Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, gli azzurri sperano di poter ...