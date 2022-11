Uomini e Donne | Teresa Cilia vuota il sacco sulla fine della storia con Salvatore Di Carlo | “Ho trovato dei messaggi”

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’ex tronistaper la prima volta ha deciso di raccontare tutta la veritàdel suo matrimonio conDi. A spingerla a farlo è stato ilo di un’utente, che la rimproverava di non aver ascoltato quando le veniva detto che il marito la tradiva: Io ogni tanto te lo scrivevo nei commenti che eri cornuta, ma tu e i tuoi seguaci attaccavate dicendo che era invidia, ti ha sempre cornificata. Le segnalazioni sui presunti tradimenti dinei confronti disi sono moltiplicate in questi giorni, complici anche gli avvistamenti dell’ex corteggiatore insieme ad altre. A riportarli è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha ricevuto diversi ...

...7%, rispetto all'8,2% degli; stessa situazione per i corsi di Engineering and Manufacturing, 6,6%e 24,6%. Difficilmente problemi così complessi trovano rimedi nel breve periodo, ...Poco dopo al molo Favaloro dalla motovedetta della Capitaneria di porto sono sbarcati 51 migranti, tra cui 13e 5 minori. C'era anche il cadavere di un neonato tra i 37 migranti, tutti, ...Tra le diverse rivendicazioni portate avanti dalle donne, nel corso della storia, non fa eccezione l’accesso all’università. Nei primi anni della storia accademica italiana, con la nascita dei ...Italiano La mazza da golf colpisce la palla – salto da golf Nel campo da golf Growling Frog a Whittlesea nel Victoria, un gruppo ...