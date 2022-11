Una nuova terapia per il tumore del polmone a piccole cellule

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) – L’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di durvalumab, farmaco immunoterapico sviluppato da AstraZeneca, per il trattamento di prima linea del carcinoma polmonare ain stadio esteso in combinazione con la chemio. L'articolo proviene da Italia Sera.

Gruppo San Donato

... La Cilia ha poi spiegato i motivi della rottura con il suo ex marito Salvatore: "Ho scoperto dei messaggi" Sulle ultime segnalazioni, in cui Salvatore è stato avvistato in compagnia di...Allegri: 'E' normale accada, perché deve trovarestabilità dopo le partite'. Ipotesi ritorno in campo dopo la ... Una nuova manovra per la diagnosi del reflusso gastroesofageo Sabato 12 novembre prosegue il miglioramento giunto venerdì 11 ma nello stesso tempo si affaccia una nuova perturbazione (la n.4 del mese) proveniente dalla Grecia e che dovrebbe interessare ...Forlitoday on line dedica una pagina interessante ad una nuova band romagnola, i BASTET , innovatori artisti interpreti del METAL tradizionale. Il giornale forlivese scrive: 'I Bastet sono una nuova h ...