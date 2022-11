Ultime Notizie – Decreto Aiuti Quater | la bozza | bollette | tetto contanti e Superbonus

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dalall’uso del contante al taglio delle accise passando per ile alle. Sono le misure contenute nelladel dlatteso oggi in Consiglio dei ministri e visionato dall’Adnkronos. Sale da 1.000 a 5.000 euro ilall’uso del contante. E’ quanto è scritto, nero su bianco, nella. La norma è contenuta nell’articolo 6 del, dove sono previste ‘Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento’, e dove si interviene sullegislativo 21 novembre 2007, prevedendo che le “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore al comma 3-bis, secondo periodo, le parole “1.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “5.000 euro””. Rateizzazione delle ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Speranze che si scontrano tuttavia con i no a qualsiasi operazione di M&A arrivati nellesessioni da UniCredit, Intesa SanPaolo, Banco BPM e Bper. Ma Sileoni ha ribadito tutta la sua fiducia ...La SSC Napoli di Luciano Spalletti continua a lavorare senza sosta in vista del prossimo match contro l'Udinese. Gli azzurri, però, devono fare i conti con un'infermeria piuttosto affollata rispetto ...Il Campionato del Mondo di Formula 1 2022 è giunto alle sue battute conclusive. Il Gran Premio di São Paulo, in Brasile, darà ...