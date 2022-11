Ucraina ultime notizie Biden incontrerà Xi il 14 novembre a margine del G20

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’riconquista 12 villaggi a Kherson dopo che l’esercito russo ha annunciato il ritiro dalla regione e libera Mykolaiv dalla truppe russe. Kiev procede però con cautela: la Russia sta minando Kherson per trasformarla in una «città di morte», avverte il consigliere di Zelensky. Duro il presidente ucraino: qualsiasi tentativo delle forze russe di far saltare in aria la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka significherà che Mosca sta «dichiarando guerra al mondo intero». Per il segretario della Nato Stoltenberg «se i russi abbandoneranno Kherson sarà un’altra vittoria per l’