Tragedia Rigopiano | ripreso processo | superperizia a centro della prima udienza

(Di giovedì 10 novembre 2022) Pescara - E' ripartito con un robusto appello di tutte le parti interessate ilper ladi(Farindola), 29 vittime travolte da una valanga sulle falde del GranSasso il 18 gennaio 2017 all'interno del resort. Aulastrapiena al tribunale di Pescara al cospetto del Gup Gianluca Sarandrea per ladelle tre udienze consecutive. Allaelaborata dagli esperti del Politecnico di Milano, relativa alle causee, in particolare, alla sussistenza o meno di un nesso di causalità tra le scosse di terremoto che si registrarono quel giorno e la valanga oltre che lo sviluppo dei soccorsi. Sono 30 gli imputati, 29 persone fisiche e una società, per reati che a vario titolo vanno ...

