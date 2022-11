Toyota e Ministero della Giustizia insieme per la mobilità sostenibile

(Di giovedì 10 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –Motor Italia ha consegnato aluna flotta di oltre 300 vetture per il rinnovo del parco veicolarePolizia di Stato, dopo essersi aggiudicata la gara pubblica indetta da Consip per la fornitura in acquisto di veicoli per le Forze di Polizia. La flotta è composta da circa 300 Yaris con tecnologia Full Hybrid, in grado di coniugare al meglio prestazioni con alta efficienza energetica ed emissioni di climalteranti ed inquinanti estremamente ridotte, che saranno a servizio dei Penitenziari su tutto il territorio nazionale, e da 20Proace City, destinati invece alle Unità Cinofile antidroga. La maggior parte dei modelli adotterà la livrea e gli allestimentiPolizia Penitenziaria, mentre il rimanente 20% ...

