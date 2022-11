Torino | tegola Schuurs | l’olandese ora rischia un lungo stop

(Di giovedì 10 novembre 2022) Per, difensore del, dopo la partita giocata ieri con la Sampdoriaun. Ecco le sue condizioni Per, difensore delundopo l’infortunio nella partita di ieri contro la Sampdoria. Secondo quanto riportato da La Repubblica, per il difensore olandese si teme infatti la lussazione della spalla destra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primoper il. Dopo soli 22' Perr Schuurs è dovuto uscire in seguito a un infortunio alla spalla. Il contatto che ha procurato il problema fisico è stato con Amione che ha fermato in malo modo ...Oltre allo squalificato Léris ecco dunque un'altracome per confermare la teoria che piove sempre sul bagnato.Torino, Juric: 'Per Schuurs stop lungo. Lukic out con la Roma, da valutare Pellegri' In conferenza stampa, il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato anche delle varie situazioni legate agli infortun ...Squalifica Colley: il difensore della Sampdoria salterà il prossimo match di Serie A contro il Lecce Pessime notizie per la Sampdoria, che dovrà fare a meno di Omar Colley in occasione del match contr ...