Rilasciata Alessia Piperno | l’italiana detenuta in Iran

- - > Ansa . "Dopo un intenso lavoro diplomatico oggiPiperno è statadalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia". E' quanto riferisce una nota di Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha informato ..."Dopo un intenso lavoro diplomatico oggiPiperno è statadalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia", si legge in una nota. "Il presidente del Consiglio, Giorgia ...A comunicarlo una nota di Palazzo Chigi: “Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Il presidente del ...Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Lo ha fatto sapere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni info ...