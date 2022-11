Per mise aggiornate e senza smagliature

Leggi su iodonna

(Di giovedì 10 novembre 2022) 8 denari o poco più, il “prezzo” da pagare per essere indiscutibilmente sexy. Parola di celeb: nell’Autunno-Inverno 2022/20023, le star portano sotto i riflettori una tendenza forte, già in atto sulle passerelle, il ritorno in grande stile dei collant velati. Fil noir degli ultimi red carpet, una mania che contagia anche i look off-duty. E sono proprio le stelle, da Marion Cotillard a Charlize Theron, a dettare le regole per indossare le calze sottili in questa stagione, con outfit a base di stivali e sandali, abiti e gonne, tutti da copiare. 20 star look con collant velati 2022 guarda le foto ...