Per capire chi controllerà il Senato americano bisognerà aspettare dicembre | forse

...è necessario un coordinamento dei parlamentari con i vertici dei gruppi di Camera e Senato... 'Vi prego di fidarvi dei vostri capigruppo, di non andare in ordine sparso, diquando vi viene ...... accanto a brani come "Niente da", "Generale" e "Caterina" troviamo infatti canzoni piuttosto recenti quali, ad esempio, "Finestre rotte" (originariamente contenuta all'interno dell'album "...Ma facciamo un passo indietro, che forse è utile per capire ciò che sta succedendo nei luoghi dove il futuro è già oggi. Complessivamente, le Big Tech hanno disperso in queste settimane 550 miliardi ...Il timore del ministro è che ci sarebbero troppi soldi da gestire e l’Italia non è in grado. Martedì prossimo la consultazione con le amministrazioni regionali e statali. Il dibattito organizzato dall ...