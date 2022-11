Paola Barale fa infuriare lo staff di Ballando con le stelle | le assurde richieste della showgirl

(Di giovedì 10 novembre 2022) In queste ore stanno trapelando delle notizie alquanto sgradevoli che riguardanoe il comportamento che pare stia assumendo acon le. Stando da quanto emerso dal magazine Oggi, pare proprio che la donna sia davvero troppo pretenziosa. Nello specifico, si vocifera che la concorrente del talent show condotto da Milly Carlucci L'articolo proviene da KontroKultura.

È una delle protagoniste più apprezzate di Ballando con le stelleche, anche se non occupa i primi posti della classifica, sta conquistando di puntata in puntata con il suo stile la sempre tagliente Selvaggia Lucarelli. A quanto pare però la conduttrice ...IL RACCONTO DI MAMMA TITTI - Titti Frenna, la mamma di Federico e Renato, racconta la storia di un calvario risoltosi in guarigione: 'Il personale viaggio di dolore, paura e speranza inizia ..."Balla e stressa le sarte", il retroscena sulla showgirl svelato da Alberto Dandolo È una delle protagoniste più apprezzate di Ballando con le stelle ...Ballando con le stelle: Paola Barale sta facendo innervosire il cast Ballando con le stelle è arrivato al suo ‘giro di boa’ dato che ...