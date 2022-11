Mondiali | i convocati del Camerun | quattro ' italiani'

Sport Mediaset

Anche il Camerun ha reso noto la lista dei 26 giocatoriper iin Qatar, dove i Leoni Indomabili giocheranno nel girone con Brasile, Serbia e Svizzera. nella lista ci sono 4 'italiani': l'interista Onana, il napoletano Anguissa, l'udinese ...Di seguito l'elenco completo : Portieri - Areola (West Ham), Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes). Qatar 2022, tutti i convocati ai Mondiali - Sportmediaset La Primavera di Frustalupi batte 1-0 la Reggina, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, e conquista così il pass per gli ottavi in cui gli azzurrini dovranno vedersela con la Juventus. La r ...Robert Page, commissario tecnico del Galles, ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale in Qatar. Ecco l’elenco Robert Page, commissario tecnico del Galles, ha diramato la lista dei convocati ...