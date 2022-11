Migranti | la Ocean Viking sbarcherà in Francia | “Caso eccezionale | scelta incomprensibile dell’Italia”

(Di giovedì 10 novembre 2022) La navedell’Ong Sos Méditerranée con a bordo 234in, a Tolone. Si chiude così la vicenda che ha causato diverse tensioni diplomatiche tra l’Italia e alcuni rappresentanti dell’Eliseo: l’imbarcazione ha atteso per settimane davanti alle coste della Sicilia in attesa della comunicazione di un porto sicuro e di fronte al tergiversare di Palazzo Chigi si è diretta verso le coste francesi, trovando accoglienza “in via del tutto”, secondo le parole del ministro dell’Interno transalpino Gérald Darmanin, che ha giudicato quellauna “”. Un terzo deia bordo sarà ricollocato in, mentre il destino degli altri è ...

Darmanin ha anche denunciato la 'scelta incomprensibile' dell'Italia di non accogliere laViking, che ha 231ancora bloccati nel Mediterraneo. 'La Francia si rammarica profondamente ...Il ministro ha annunciato che l'Viking con i suoi 234a bordo sarà accolta venerdì in Francia, a Tolone. Damin ha denunciato la "scelta incomprensibile" dell'Italia di non accogliere ...In Sicilia è ancora caso migranti. Ma secondo Giorgia Meloni «il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a ...Gli altri paesi europei ci hanno lasciati soli sull'immigrazione Ecco cosa dicono i dati rialaborati dall'Istituto per gli studi di politica internazionale ...