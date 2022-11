(Di giovedì 10 novembre 2022) I regolatori di Italia, Grecia e Albania (Arera, Rae e Ere) hanno dato l’ok aldel gasdotto Tap, un’infrastruttura strategica che già oggi provvede al 10% del fabbisogno italiano. L’obiettivo è quello di essere pronti entro gennaio a ricevere le offerte.aldel Tap, dice a Formiche.net il giornalista Carlo, il primo in Italia ad avere realizzato un reportage sul Mar Caspio, proprio alle fonti di questo gas per il Corriere della Sera. I vantaggi del Tap “Già nel 2014 quando andai lì si parlava di questoche, evidentemente, non è legato all’emergenza di oggi o alla guerra, ma si doveva fare perché era nella natura delle cose, sia di questo gasdotto che del giacimento. Trasportando questa quantità di gasci ...

Formiche.net

Quello che lami ha insegnato per affrontare la sfida più grande" (Rizzoli). L'incontro, ... Neppure lamarcia in salita contro il Covid li ha spaventati" (dalla presentazione dell'opera). '..." Nancy ha obbedito alle regole per tutta la" - ha spiegato Emma . "Potremmo descriverla come ... ha avuto un lungo matrimonio di successo e due figli sani e di successo e unacarriera. Se ... Lunga vita al raddoppio del Tap, l'Italia investa sui gasdotti. I consigli di Vulpio Già nel 2014 si parlava di raddoppio che, evidentemente, non è legato all'emergenza di oggi o alla guerra, racconta a Formiche.net l'inviato del Corriere della Sera ...Ikigai: ecco svelato il segreto giapponese per avere una vita lunga e felice, e per scoprire il senso della propria vita!