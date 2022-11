LIVE Trevisan-Fernandez 0-6 0-3 | Italia-Canada 0-1 BJK Cup 2022 in DIRETTA | la canadese vince nove game su nove

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 In rete il rovescio da parte di. 15-15 Doppio fallo per. 15-0 Prende la riga con il rovescio lungolinea. 3-0 BREAKnon riesce are un, l’umiliazione diventa sempre più amara. 30-40 Perde il braccio di ferro sulla diagonale del dritto: palla del 3-0. 30-30 In campo il recupero dida lontano. 15-30 Ace al centro da parte di. 0-30 Vola via il dritto diche sbaglia ancora da fondocampo. 0-15 Perfetta la risposta con il rovescio in diagonale di. 2-0. Chiude con il dritto in ...