Idrogeno | energia per il futuro

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) – Giovedì 24 novembre, ore 18.00 – Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 10 novembre 2022 – Giovedì 24 novembre dalle ore 18.00 si terrà in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna – in via Borgogna 5, Milano, l’evento dedicato a “”. Introdurrà l’incontro Federico Maurizio d’Andrea, Presidente CdA Amsa S.p.A. e Vice Presidente CSB. Modera Marco Cipriano, Direttore Osservatori CSB. Ne discuteranno, in qualità di Relatori: Martin Corato (Amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia), Renato Boero (Presidente Iren Green Generation S.r.l.), Alessandro Casula (Professore di Gestione Ambientale d’Impresa e delle Energie Rinnovabili presso il Politecnico di Milano), Sonia Sandei (Vice Presidente Confindustria Genova, Head of Electrification ENEL); concluderà l’incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. L’Europa, con il Green New ...

... la produzione e l'impiego dida fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico degli ...sostenibili per l'aviazione e programmi di ricerca congiunti con specifico focus su e - fuels eL'verrà da Sud verso Nord . E chi dovrà costruire porti, infrastrutture Saranno l'Italia, ...che la coppia franco - tedesca trovi "una cooperazione sulle energie rinnovabili o sull'" ... Il futuro potrebbe essere l'idrogeno, ma il viaggio per arrivarci non sarà facile Centro Studi Borgogna, Milano Milano, 10 novembre 2022 - Giovedì 24 novembre dalle ore 18.00 si terrà in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna – in via Borgogna 5, Milano, l’evento dedica ...o – infine – di sistemi di stoccaggio stagionali basati sull'idrogeno, o, come abbiamo spiegato in questo articolo, sull'acqua, la maggior parte di noi, se pensa a questa tecnologia, ha in mente uno ...