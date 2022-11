Hockey pista | Italia irriducibile! Angola battuta 5-4 in rimonta | azzurri in semifinale ai Mondiali!

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nel momento peggiore esce l’migliore. La Nazionale azzurra disuha staccato il pass per le semifinali ai Campionati Mondiali 2022 di San Juan (Argentina), battendo ai quarti l’con il risultato di 5-4 dopo unaa dir poco incredibile. Non è stata certamente una partita adatta ai deboli di cuore quella consumatasi nelladell’Arena Aldo Cantoni. La compagine africana infatti, di fatto con nulla da perdere, ha fatto valere per una buona porzione del match la sua tranquillità, affidandosi alle giocate individuali di Pinto e Anderson Silva, nettamente i migliori insieme al portiere Veludio. Nella grande intensità dei primi minuti, è Ambrosio a firmare il vantaggio azzurro, approfittando al 19:04 di una carambola sferrata dall’attacco che beffa il ...