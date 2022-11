“Gli Usa negano i droni a Kiev” | dopo Kherson | spiragli di trattativa

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ormai è ufficiale: i russi hanno annunciato la ritirata dalla città di, uno dei primi territori occupati da Mosca dall’inizio dell’invasione, e finita da settimane nel mirino della controffensiva degli ucraini. La regione omonima risulta essere strategicamente importante sia per l’invaso che per l’invasore. Da una parte, all’esercito del Cremlino era garantito il controllo dell’unica porzione territoriale collegata direttamente alla Crimea. Dall’altra,rappresenta la principale riserva di acquedotti della penisola. E non è un caso che gli ucraini,l’occupazione russa del 2014, decisero di bloccare tutte le forniture di acqua potabile destinate alla Crimea, per poi essere riattivate quest’anno,la sua conquista da parte di Mosca. Gli esiti della ritirata Le truppe russe andranno a stabilirsi ...

