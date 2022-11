GF Vip | Attilio Romita | «Quando guardo una come Oriana penso che ci si può fare solo un giretto | una schiacciatina | una bottarella» – Video

(Di giovedì 10 novembre 2022)Marzoli - US Endemol Shine “Con lei si puòun, una, una“. Queste le parole disulla venezuelanaMarzoli al Grande Fratello Vip. Mentre parlava con alcuni coinquilini, l’uomo si è infatti lasciato andare ad alcune affermazioni forti sul conto della neo-concorrente. “Con una così cisti dei figli? Illuminatemi, perché io sono veramente in un altro mondo.negli occhi una ragazzaa una sola cosa: che lì si puòun, una, una… ...

Manca davvero poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera giovedì 10 novembre 2022 su Canale 5 . Nell'attesa, nella Casa Edoardo Donnamaria eRomita hanno lanciato delle accuse al programma e in particolar modo ad ...Cosa è accadutoRomita, uomo di grande classe e cultura, è sempre molto attento alle parole che usa nella casa del Grande Fratello, ma si è lasciato andare durante una chiacchierata in ...Oriana Marzoli offesa dalla gelosia immotivata di Daniele Dal Moro. Ecco cosa ha deciso di fare con il concorrente del Grande Fratello Vip.Grande Fratello Vip, il concorrente davvero senza freni su Oriana Marzoli: "Va bene giusto per una bottarella" Nelle scorse ore Attilio Romita ha fatto ...