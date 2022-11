Diabete | Blue Balloon Challenge sui social per tutto novembre e in 4 città

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 7 nov. - La campagna internazionale #, promossa da Medtronic con il simbolo un palloncino blu sospeso in aria per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione dei ...

Today.it

... consapevoli che sia fondamentale continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide che ogni giorno si trovano ad affrontare le persone condi tipo 1 e abbattere i pregiudizi su ...... consapevoli che sia fondamentale continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide che ogni giorno si trovano ad affrontare le persone condi tipo 1 e abbattere i pregiudizi su ... Diabete, Blue Baloon Challenge sui social per tutto novembre e in 4 città Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) - La campagna internazionale #BlueBalloonChallenge, promossa da Medtronic con il simbolo un palloncino blu sospeso in aria per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla ...Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) - La campagna internazionale #BlueBalloonChallenge, promossa da Medtronic con il simbolo un palloncino blu sospeso in aria per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla ...