(Di giovedì 10 novembre 2022) Da quando è entrata al Grande Fratello Vip, Giaele Deè quasi sempre stata in nomination. In questo mese e mezzo l’influencer si è beccata deianche da concorrenti che con lei avevano legato. Nelle ultime settimane però sembrava che le cose stessero migliorando per Giaele e invece tutto è precipitato dopo l’entrata dei nuovi. La Degelosa del suo rapporto con Antonino Spinalbese sostiene che quest’ultimo la stia trascurando da quando è arrivata Oriana Marzoli. Di questo la ragazza si è sfogata con alti coinquilini, che invece di supportarla le hanno dato addosso e hanno anche sparlato alle spalle. Tutti contro Giaele De: “Fa la faccia a, sono ridicoli, merita le nomination”. Daniele Dal Moro parlando del ‘triangolo’ Antonino, Giaele e Oriana c’è ...

Biccy

La Deè stata al centro di un gioco della bottiglia decisamente piccante che l'ha vista ... Durissima come sempre Sonia Bruganelli , che in studio e in collegamento l'haper il suo ...Alla fine l'hadi botte', ha detto la donna in lacrime, confermando anche che la sorella aveva presentato denuncia per stalking e che era state avviate indagini e ascoltate testimonianze. ... De Donà massacrata dagli altri gieffini: "Ridicola, strega, meriti i voti"