Come bloccare alcuni siti sul PC

(Di giovedì 10 novembre 2022) Se desideriamola navigazione suWeb possiamo utilizzare diversi metodi efficaci, così da poter soddisfare le esigenze di blocco da attivare sul luogo di lavoro (vedi iche fanno perdere più tempo a lavoro) o da attivare sul PC destinati ai minori. In questa guida vi segnaleremo tutti i metodi che possiamo utilizzare perWeb su PC, così da rendere la navigazione su Internet finalizzata solo allo studio o al lavoro. Cercheremo di mostrarvi solo i metodi gratuiti, anche se in qualche caso potrebbe essere necessario segnalare gli strumenti dotati di prova gratuita. LEGGI ANCHE ->Internet su Smartphone1) Programma perPer ...

Il Salvagente

...il ricorso di CloudFlare nei confronti di un'inibitoria cautelare che l'obbligava atre ... e dichiara che ' Cloudflare, cosìaltri intermediari che forniscono servizi simili, dovrebbero ...E non è un caso che gli ucraini, dopo l'occupazione russa del 2014, decisero ditutte le ... le forze armate del governo Zelensky hanno riconquistato dodici insediamenti,affermato dal ... Perché ci arrivano telefonate mute e come si possono bloccare Il Tribunale di Milano ha ordinato a Cloudflare di bloccare l'accesso a tre siti BitTorrent, impedendo l'uso del suo servizio di resolver DNS 1.1.1.1.(LaPresse) Quarto giorno di proteste degli attivisti ambientali di Just Stop Oil nel Regno Unito. Un manifestante si è issato in cima a un ...