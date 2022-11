Clima | anche le cozze alleate dell’ambiente | I gusci assorbono CO2

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) – Produrreaiuta a contrastare il surriscaldamento globale. È quanto emerge da uno studio del gruppo di Ecologia del Dipartimento di Scienzee della Prevenzione dell’Università di Ferrara, pubblicato sulla rivista Science of The Total Environment. Utilizzando un approccio ecosistemico la ricerca ha analizzato la capacità di immagazzinare CO2 da parte di vongole e mitili nella Sacca di Goro, il principale sito di produzione in Europa, nell’area del Delta del Po. Ne è emerso che ogni chilo di vongole veraci è in grado di ‘mangiare’ 254 grammi di CO2, mentre lene146 grammi. L’anidride carbonica emessa per allevare i molluschi è minore di quella che viene catturata. Allevare un chilo di vongole, infatti, genererebbe 22 grammi di CO2 (con una differenza di 232 grammi), ...