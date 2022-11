Brasile | Firmino sulla mancata convocazione | «Il Mondiale è un sogno per tutti i giocatori e per me non è diverso»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roberto, attaccante del Liverpool, non è stato convocato dal ct Tite per i Mondiali con il suoRoberto, attaccante del Liverpool, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram dellaalcon il. PAROLE – «Scrivo per ringraziarvi peri messaggi di affetto. Ilè unpere per me non è. Ieri le cose non sono andate come immaginavo o sognavo per la mia vita, ma posso guardare indietro e avere un cuore grato a Dio per avermi già permesso di vivere questocome tanti altri. Tu, Signore, conserverai in perfetta pace colui il cui proposito ...