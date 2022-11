(Di giovedì 10 novembre 2022), 10 nov. (Adnkronos) - Bellezza e armonia, un viaggio a metà tra il reale e l'evocativo. E' questa l'essenza di 'Theof', l'installazione multimediale del Gruppo, leader mondiale nella diagnostica per immagini, che da oggi è esposto all'interno di, il nuovo spazio di connessione con il futuro aperto lo scorso maggio in piazza Olivetti 1 a. Direttamente dagli orti del Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, di cuiè stato official gold sponsor, l'installazione che, per l'intero semestre espositivo ha accompagnato i visitatori di tutto il mondo, svela il corpo umano, osservandolo dal suo interno. Da oggi diventa parte integrante delle tappe che compongono il percorso di ...

Il Sannio Quotidiano

- Milano: eventoGroup per l'inaugurazione dell'installazioneBeauty of Imaging. Ore 17,00. Presso STEP FuturAbility District di Milano, piazza Adriano Olivetti, 1. POLITICA E ATTIVITA' ...- Milano:Group presenta l'anteprima nazionale dell'esposizione delBeauty of Imaging - all'evento Beyond Future - l'installazione multimediale che spiega l'importanza dell'imaging ... Bracco: ‘The beauty of imaging’ sbarca a Step futurability district di Milano Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia. Si svolgerà sabato 12 novembre alle ore 15:00 nell’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli a Milano l’iniziativa ‘Brac ...Sul fronte del centrodestra l'unica certezza è la ricandidatura dell'attuale Sindaco Claudio Scajola. Con quale formazione politica