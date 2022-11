Borsa | Milano chiude in forte rialzo +2 | 58%

Money.it

...automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...Ladichiude in netto rialzo, in linea con gli altri listini europei dopo il dato dell'inflazione Usa migliore delle attese. L'ultimo indice Ftse Mib guadagna il 2,58% a 24.394 punti. . 10 ... Borsa di Milano oggi 10 novembre: Ftse Mib migliore in Europa, spread in rialzo L'inflazione Usa a ottobre si raffredda, Europa esulta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 nov - L'inflazione Usa salita a ottobre meno del previsto ha spinto le Borse europee, partite in ...(ANSA) - MILANO, 10 NOV - La Borsa di Milano (+2,4%) corre nel finale di seduta, in linea con gli altri listini europei. I mercati hanno inserito il turbo dopo il dato sull'inflazione negli Stati ...