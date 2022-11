Borsa | Europa piatta in attesa Usa | Milano migliore con Tim

Restano molto cauti i mercati azionari del Vecchio continente, che dopo il risultato delle elezioni di 'midterm' negli Stati Uniti ora attendono la raffica di dati macroeconomici Usa attesi dalle 14:...Ora 'l'dovrebbe costruire una piattaforma con competenze commerciali, contrattuali, conoscenze profonde di un mercato che e' globale non solo europeo, avere degli aspetti particolari per ...Confermata guidance 2022: +7/9% ricavi, +13-16% ebitda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 nov - Il gruppo Nexi ha realizzato un ebitda di 1,16 miliardi di euro nei primi nove mesi dell'eserci ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 nov - Intesa Sanpaolo lancia "CresciBusiness", piano da 5 miliardi per iniziative volte a sostenere le piccole e piccolissime imprese dei settori Commercio, ...