Usa | elezioni di Midterm | repubblicani in vantaggio Ma al Senato è testa a testa | maggioranza incerta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Sono ancora in corso gli spogli delledinegli Stati Uniti. Il segnale che arriva dagli americani non è netto, ivanno verso la conquista del Congresso, ma al. Più netto il successo dei trumpiani alla Camera dove laassoluta dei seggi è vicina. Per ora sono stati assegnati 173 scranni aie 126 ai democratici. Lasi ottiene a quota 218, ma salvo clamorosi colpi di scena, non dovrebbe sfuggire ai trumpiani. Più complessa la situazione al, dove si registra un vero. Parità al momento, 46-46, la ...

di midterm: glivotano per il rinnovo del Congresso Cosa succederà - Quattro scenari per il postIl racconto - Odio e rischio violenze, l'America si prepara al voto La ...La contea di Maricopa in Arizona torna protagonista in negativo delleamericane. Per il Senato il democratico Mark Kelly - che nel 2020 ha vinto lespeciali per il seggio del defunto senatore repubblicano John McCain - sta cercando la rielezione contro il repubblicano Blake Masters . La trumpiana Kari Lake è la candidata repubblicana ...Al momento, secondo le proiezioni dei media, i repubblicani avrebbero conquistato 157 seggi contro i 93 dei democratici. Al Senato invece la situazione, da quanto emerge dal grafico del Guardian, sare ...Elezioni Midterm negli Usa. Il 25enne democratico Maxwell Alejandro Frost vince in Florida e conquista un seggio alla Camera, divenendo il primo membro della Generazione Z a ottenere un posto ...