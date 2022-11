Ultime Notizie – Elezioni Lombardia | Fontana verso ricandidatura | “Ufficialità a ore”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’dellacon il centrodestra per le regionali in“credo sia una questione di poche ore”, a confermarlo è lo stesso governatore lombardo, Attilio, a margine dell’esposizione dell’auto della scorta di Giovanni Falcone ‘Quarto Savona Quindici’ in piazza Città di, a Milano. Una riconferma sostenuta da tutto il centrodestra. “I leader del centrodestra – affermano in una nota – come a più riprese anche singolarmente dichiarato, riconfermano il presidente Attiliocome candidato della coalizione per le prossimeregionali in. Il valore del centrodestra unito, la nostra compattezza e la nostra coerenza sono la garanzia per proseguire il cammino comune di buongoverno, basato sulla ...