The Crown 5 | la nuova stagione raccontata dal cast

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il 9 novembre, su Netflix, Theriparte con la quinta, la penultima. Gli interpreti per ragioni anagrafiche devono invecchiare quanto i loro protagonisti nella vita reale. Ed ecco allora che il ruolo della regina Elisabetta II, interpretato da Claire Foy nella versione giovanile, quindi passato a Olivia Colman, questa volta tocca a Imelda Staunton. La stesso per la principessa Margaret, da Vanessa Kirby a Helena Bonham Carter fino a Lesley Manville. E per il principe Filippo: da Matt Smith a Tobias Menzies e, infine, Jonathan Pryce. Mentre per il principe Carlo, la principessa Diana e Camilla Parker Bowles, i passaggi di testimone, essendo più giovani, sono stati solo due. Per Carlo, da Josh O'Connor a Dominic West di questa quinta. Per Diana, da Emma Corrin a Elizabeth Debicki. E per Camilla, da Emerald Fennell ...