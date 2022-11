ilGiornale.it

...l'intera linea del fronte in direzione di Kherson e hanno iniziato unadi massa. Nella direzione di Berislav, gli occupanti sono scomparsi da un certo numero di località. I soldatise ......l'intera linea del fronte in direzione di Kherson e hanno iniziato unadi massa. Nella direzione di Berislav, gli occupanti sono scomparsi da un certo numero di località. I soldatise ... Russi in ritirata da Kherson, ucciso il vice governatore della regione Un incidente d'auto ha portato alla morte di Kirill Stremousov, numero due dell'amministrazione filorussa di Kherson. In città intanto sono sparite le bandiere russe e si parla di un imminente annunci ...Il vicegovernatore della regione di Kherson, Kirill Stremousov, è morto in un incidente d'auto. Lo ha riferito il servizio stampa ...