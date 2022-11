Realme 10 porta sui telefoni una vera novità | 3 anni di garanzia

(Di mercoledì 9 novembre 2022)ha annunciato oggi per l’Italia il nuovo10: 279 euro di listino, in promozione a 249 euro, per un buon telefono che non spicca per caratteristiche tecniche ma che può contare su una, latriennale. ...

Inoltre il10 4G ha un jack per cuffie da 3,5 mm, unaUSB Type - C, uno slot per schede microSD, doppio 4G VoLTE, Wi - Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 e NFC. Il dispositivo misura 159,9 x 73,...... Monito per Gaming da 27 , Immagine Nitida 2560 1440,USB 3.0, Frequenza di Aggiornamento da ...in Nylon Cavo USB Type C per Xiaomi Samsung S22 Ultra Huawei Xiaomi Google Pixel OPPO iPadLG ...realme 10 punta a conquistare la fascia media ... il bilanciere del volume, la porta USB-C, l'altoparlante di sistema, lo slot della SIM e infine anche il prezioso jack audio da 3,5 mm. Sul fronte ...Realme 10 è il nuovo smartphone dell'azienda dedicato a chi vuole buone prestazioni in tutti i campi senza spendere un patrimonio.