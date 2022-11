Calciomercato.com

Ma dall'Argentina emergono nuovi rumors sull'ex - Inter eche avrebbe già voltato pagina e iniziato unarelazione con l'attrice turca Devrim Ozkan. Eccola nostra gallery. vai alla gallery... anzi damas y caballeros, c'è unaregina in terra iberica: lunga vita alla regina Barcellona !... Troyes - Auxerre 1 - 1 Ajaccio - Strasburgo 4 - 2 Angers - Lens 1 - 2 Lorient -1 - 2 Clermont ... PSG, nuova ipotesi per il futuro di Keylor Navas Senegal in apprensione per l'infortunio dell'attaccante del Bayern, secondo nella classifica del Pallone d'oro ...Il Napoli Campione dell’anno non ha limiti. Spalletti chiuderà il 2022 in testa alla classifica e potrà godersi un Natale in Paradiso, sarà come essere dentro un cinepanettone che forse nemmeno De Lau ...