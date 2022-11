Pensioni ultima ora | nuovi requisiti dal 2023 | l’età pensionabile

ora: nuovi requisiti dal 2023, l'età pensionabileora: l'età pensionabile è uno dei nodi principali della materia previdenziale . Al momento in Italia vi sono vari ..."Le stime interne - ha spiegato - prefigurano nell'parte dell'anno una variazione negativa ... Sue fisco, il ministro del Tesoro ha poi evidenziato che "le nuove stime di inflazione ...“Le stime interne prefigurano per l’ultima parte dell’anno una variazione negativa del Prodotto interno lordo, che sconterebbe un arretramento del valore aggiunto dell’industria e un rallentamento del ...Riguardo alle pensioni il ministro fa sapere inoltre che firmerà proprio oggi il decreto per l'adeguamento degli assegni "in base alle risultanze dei dati ...