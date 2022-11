Milano | 14enne in bici muore investito da tram | pm valuta consulenza cinematica 2

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) - Gli investigatori stanno continuando a visionare le immagini delle telecamere presenti in zona e a identificare alcuni dei testimoni presenti quando lo studente minorenne ha svoltato, fuori dall'attraversamento pedonale, ed è stato centrato daldella linea 16. Le prime testimonianze convergono nel dire che l'autista si sia accorto dellae che abbia tentato di frenare. Il conducente del, che ha fornito la sua ricostruzione dell'accaduto, è risultato negativo all'alcoltest, mentre si attendono gli accertamenti sull'uso di droga. L'autista è iscritto per omicidio stradale colposo: si tratta di un atto dovuto a garanzia dello stesso indagato che potrà partecipare, con un suo avvocato, agli accertamenti che si appresta a svolgere la procura.

